Коли жінку-медика неможливо мобілізувати - деталі

Коли жінки-медики не можуть бути мобілізовані
Жінки з медичною освітою чи професією можуть бути мобілізовані, але є існує кілька винятків. Не мобілізують вагітних жінок, а також чотири категорій жінок-медиків, які мають дітей.
Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".
Відстрочка вагітним жінкам-медикам
Попри те, що вагітні жінки-медики мають з’явитися до територіальних центрів комплектування, вони звільняються від мобілізації.
Відстрочка таким військовозобов’язаним медикам надається незалежно від терміну вагітності.
Відстрочка жінкам-медикам з дітьми
Також відстрочка надається жінка-медикам, які мають дітей.
Але це право отримують не усі жінки-матері, а лише окремі категорії – йдеться про тих, хто:
- виховує дітей самостійно;
- має трьох і більше неповнолітніх дітей;
- виховує дитину з інвалідністю;
- має чоловіка, який служить у ЗСУ.
Нагадаємо, ми писали про те, що змінилося у військовому законодавстві щодо мобілізації жінок в 2024 році.
Додамо, ми повідомляли, коли жінкам, які перебувають на військовому обліку, треба проходити ВЛК.
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