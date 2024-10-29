Коли жінку-медика неможливо мобілізувати - деталі

Жінка-медик у ЗСУ. Фото: obozrevatel.com

Жінки з медичною освітою чи професією можуть бути мобілізовані, але є існує кілька винятків. Не мобілізують вагітних жінок, а також чотири категорій жінок-медиків, які мають дітей.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

Читайте також:

Відстрочка вагітним жінкам-медикам

Попри те, що вагітні жінки-медики мають з’явитися до територіальних центрів комплектування, вони звільняються від мобілізації.

Відстрочка таким військовозобов’язаним медикам надається незалежно від терміну вагітності.

Відстрочка жінкам-медикам з дітьми

Також відстрочка надається жінка-медикам, які мають дітей.

Але це право отримують не усі жінки-матері, а лише окремі категорії – йдеться про тих, хто:

виховує дітей самостійно;

має трьох і більше неповнолітніх дітей;

виховує дитину з інвалідністю;

має чоловіка, який служить у ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали про те, що змінилося у військовому законодавстві щодо мобілізації жінок в 2024 році.

Додамо, ми повідомляли, коли жінкам, які перебувають на військовому обліку, треба проходити ВЛК.