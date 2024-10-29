Когда женщину-медика невозможно мобилизовать - детали

Когда женщины-медики не могут быть мобилизованы
Женщины с медицинским образованием или профессией могут быть мобилизованы, но существует несколько исключений. Не мобилизуют беременных женщин, а также четыре категории женщин-медиков, имеющих детей.
Об этом говорится в материале "Новини.PRO".
Отсрочка беременным женщинам-медикам
Несмотря на то, что беременные женщины-медики должны явиться в территориальные центры комплектования, они освобождаются от мобилизации.
Отсрочка таким военнообязанным медикам предоставляется вне зависимости от срока беременности.
Отсрочка женщинам-медикам с детьми
Также отсрочка предоставляется женщинам-медикам, имеющим детей.
Но это право получают не все женщины-матери, а лишь отдельные категории — речь идет о тех, кто:
- воспитывает детей самостоятельно;
- имеет трех и больше несовершеннолетних детей;
- воспитывает ребенка с инвалидностью;
- имеет мужчину, который служит в ВСУ.
Напомним, мы писали о том, что изменилось в военном законодательстве по мобилизации женщин в 2024 году.
Добавим, мы сообщали, когда женщинам, состоящим на военном учете, нужно проходить ВВК.
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