ВЛК при ТЦК - коли висновок комісії втрачає чинність

Військово-лікарська комісія. Фото: protocol.ua

Якщо військовозобов’язаний громадянин чи військовослужбовець ЗСУ пройшов нову військово-лікарську комісію, то її висновок скасовує результат попередньої ВЛК. Юристи пояснили, чому так відбувається.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Скасування висновку ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що попередню військово-лікарську комісію пройшов фактично без реального огляду і отримав статус "придатний до військової служби".

За словами громадянина, він уже пройшов нову ВЛК і отримав інший статус — "придатний для проходження служби у тилових частинах на небойових посадах".

Чоловік поцікавився, чи скасовує новий висновок ВЛК попередній.

"Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (Наказ МОУ №402), кожна нова постанова ВЛК фактично скасовує або змінює попередню, якщо вона стосується того самого стану здоров’я або нових обставин (наприклад, поранення чи загострення хвороб уже під час служби)", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Ярослав Турчин.

Чому свіжіший висновок є значно важливішим

Інший адвокат, Юрій Айвазян, підтвердив факт скасування старого висновку ВЛК новим.

"Звісно, попередній висновок ВЛК про повну придатність втрачає свою актуальність (чинність), а новий висновок стає остаточним і обов'язковим для виконання", — запевнив юрист.

Айвазян пояснив, чому так відбувається.

"Кожен новий висновок ВЛК фактично скасовує або оновлює попередній стан здоров’я військовослужбовця. Оскільки стан здоров'я — це динамічний показник, актуальним вважається саме той документ, який виданий останнім за часом", — підкреслив адвокат.

