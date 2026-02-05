ВВК при ТЦК - когда заключение комиссии теряет силу

Когда заключение комиссии при ТЦК не действует — что говорят юристы
Если военнообязанный гражданин или военнослужащий ВСУ прошел новую военно-врачебную комиссию, то ее заключение отменяет результат предыдущей ВВК. Юристы объяснили, почему так происходит.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Отмена заключения ВВК
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что предыдущую военно-врачебную комиссию прошел фактически без реального осмотра и получил статус "годен к военной службе".
По словам гражданина, он уже прошел новую ВВК и получил другой статус — "пригоден для прохождения службы в тыловых частях на небоевых должностях".
Мужчина поинтересовался, отменяет ли новое заключение ВВК предыдущее.
"В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (Приказ МОУ №402), каждое новое постановление ВВК фактически отменяет или изменяет предыдущее, если оно касается того же состояния здоровья или новых обстоятельств (например, ранения или обострения болезней уже во время службы)", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Ярослав Турчин.
Почему свежее заключение значительно важнее
Другой адвокат, Юрий Айвазян, подтвердил факт отмены старого заключения ВВК новым.
"Конечно, предыдущее заключение ВВК о полной пригодности теряет свою актуальность (силу), а новое заключение становится окончательным и обязательным для исполнения", — заверил юрист.
Айвазян объяснил, почему так происходит.
"Каждое новое заключение ВВК фактически отменяет или обновляет предыдущее состояние здоровья военнослужащего. Поскольку состояние здоровья - это динамический показатель, актуальным считается именно тот документ, который выдан последним по времени", — подчеркнул адвокат.
