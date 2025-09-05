Застосування сили працівниками ТЦК - куди скаржитися

Співробітники ТЦК та військовозобов’язаний. Фото: кадр з відео

Якщо співробітники територіального центру комплектування застосували силу під час процесу загальної мобілізації, громадянин може подати на них скаргу. Існує три різні варіанти, куди подавати скаргу на працівників ТЦК.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Працівники ТЦК не можуть застосовувати силу

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення.

Коментуючи ситуації зі скандалами, пов’язаними із цим процесом, адвокат Андрій Карпенко зазначив, що застосування сили працівникам ТЦК заборонено.

"Чинним законодавством не передбачена можливість застосування з боку ТЦК та СП до військовозобов’язаних, резервістів, призовників тощо", — підкреслив юрист.

Він додав, що єдиний виняток — це випадки необхідної самооборони.

Куди скаржитися, якщо все-таки сила була застосована

Якщо ж працівники ТЦК все ж застосували силу до громадян, то вони мають право поскаржитися на це.

Поскаржитися на дії співробітників ТЦК можна трьома шляхами.

По-перше, до їхнього вищого керівництва (а це ТЦК та СП наступного рівня, Командування Сухопутних військ ЗСУ, Міністерство оборони України).

Крім того, можна подати скаргу до органів Національної поліції України чи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

