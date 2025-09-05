Видео
Когда в ТЦК применяют силу — три варианта для жалоб

Когда в ТЦК применяют силу — три варианта для жалоб

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 06:30
Применение силы работниками ТЦК - куда жаловаться
Сотрудники ТЦК и военнообязанный. Фото: кадр из видео

Если сотрудники территориального центра комплектования применили силу во время процесса всеобщей мобилизации, гражданин может подать на них жалобу. Существует три разных варианта, куда подавать жалобу на работников ТЦК.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Работники ТЦК не могут применять силу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения.

Комментируя ситуации со скандалами, связанными с этим процессом, адвокат Андрей Карпенко отметил, что применение силы работникам ТЦК запрещено.

"Действующим законодательством не предусмотрена возможность применения со стороны ТЦК и СП к военнообязанным, резервистам, призывникам и т.д.", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что единственное исключение — это случаи необходимой самообороны.

Куда жаловаться, если все-таки сила была применена

Если же работники ТЦК все же применили силу к гражданам, то они имеют право пожаловаться на это.

Пожаловаться на действия сотрудников ТЦК можно тремя путями.

Во-первых, к их высшему руководству (а это ТЦК и СП следующего уровня, Командование Сухопутных войск ВСУ, Министерство обороны Украины).

Кроме того, можно подать жалобу в органы Национальной полиции Украины или Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Киеве мужчина укусил полицейского, когда он вместе с представителями территориального центра комплектования осуществляли оповещение граждан.

Добавим, мы сообщали о том, что в Харькове произошла драка между работниками территориального центра комплектования и мужчиной призывного возраста.

Минобороны жалобы омбудсмен ТЦК и СП заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
