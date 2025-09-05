Применение силы работниками ТЦК - куда жаловаться

Сотрудники ТЦК и военнообязанный. Фото: кадр из видео

Если сотрудники территориального центра комплектования применили силу во время процесса всеобщей мобилизации, гражданин может подать на них жалобу. Существует три разных варианта, куда подавать жалобу на работников ТЦК.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Работники ТЦК не могут применять силу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения.

Комментируя ситуации со скандалами, связанными с этим процессом, адвокат Андрей Карпенко отметил, что применение силы работникам ТЦК запрещено.

"Действующим законодательством не предусмотрена возможность применения со стороны ТЦК и СП к военнообязанным, резервистам, призывникам и т.д.", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что единственное исключение — это случаи необходимой самообороны.

Куда жаловаться, если все-таки сила была применена

Если же работники ТЦК все же применили силу к гражданам, то они имеют право пожаловаться на это.

Пожаловаться на действия сотрудников ТЦК можно тремя путями.

Во-первых, к их высшему руководству (а это ТЦК и СП следующего уровня, Командование Сухопутных войск ВСУ, Министерство обороны Украины).

Кроме того, можно подать жалобу в органы Национальной полиции Украины или Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

