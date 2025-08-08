Бронювання від мобілізації — чи потрібно пройти ВЛК

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "МикВісті"

Військовозобов’язані громадяни з бронюванням не мають проходити військово-лікарську комісію. Але є один виняток з цього правила, згідно із яким громадянин все одно повинен з’явитися на ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

ВЛК необов’язкова

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання на роботі.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити військово-лікарську комісію у такому статусі.

Юрист Владислав Дерій зазначив у відповіді, що військово-лікарська комісія не є обов’язковою для громадян, які мають бронювання, тобто не можуть бути мобілізовані.

Коли комісію все ж треба пройти

Втім, додав юрист, існує один варіант, коли навіть за наявності бронювання від мобілізації громадянин має пройти військово-лікарську комісію.

Це можливо у ситуації, коли цей громадянин раніше, до змін у законодавстві, мав статус "обмежено придатний".

"Якщо Вам більше 25 років, то Ви зобов'язані були пройти ВЛК як обмежено придатний до 5 червня. Тому якщо Ви цього не зробили на Вас може чекати штраф", — наголосив Дерій.

