Бронирование от мобилизации — нужно ли пройти ВВК

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "МикВісті"

Военнообязанные граждане с бронированием не должны проходить военно-врачебную комиссию. Но есть одно исключение из этого правила, согласно которому гражданин все равно должен явиться на ВВК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

ВВК необязательна

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование на работе.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить военно-врачебную комиссию в таком статусе.

Юрист Владислав Дерий отметил в ответе, что военно-врачебная комиссия не является обязательной для граждан, которые имеют бронирование, то есть не могут быть мобилизованы.

Когда комиссию все же надо пройти

Впрочем, добавил юрист, существует один вариант, когда даже при наличии бронирования от мобилизации гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию.

Это возможно в ситуации, когда этот гражданин ранее, до изменений в законодательстве, имел статус "ограниченно годный".

"Если Вам больше 25 лет, то Вы обязаны были пройти ВВК как ограниченно годный до 5 июня. Поэтому если Вы этого не сделали Вас может ждать штраф", — подчеркнул Дерий.

