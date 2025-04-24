У Тернополі судили чоловіка, який ховався від мобілізації з 2022 року

Працівники ТЦК та поліція з чоловіком. Ілюстративне фото: Telegraph

У Тернополі судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Після кількох повісток та проходження ВЛК він відмовився від призову.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У грудні 2022 року чоловік був визнаний обмежено придатним, йому вручили повістку, але він ухилився від мобілізації.

У квітні 20223 року військовозобов'язаний вдруге пройшов ВЛК та отримав повістку для відправлення у військову частину, але не з'явився за нею.

Під час суду чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що уникав мобілізації, бо "не готовий воювати".

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відмовився від повістки, його засудили до трьох років позбавлення волі.

А у Львівській області військовослужбовець звернувся до суду, аби звільнитися з армії, оскільки мав хвору матір.