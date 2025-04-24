В Тернополе судили мужчину, который скрывался от мобилизации с 2022 года

Работники ТЦК и полиция с мужчиной. Иллюстративное фото: Telegraph

В Тернополе судили мужчину, который уклонился от мобилизации. После нескольких повесток и прохождения ВВК он отказался от призыва.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В декабре 2022 года мужчина был признан ограниченно годным, ему вручили повестку, но он уклонился от мобилизации.

В апреле 20223 года военнообязанный второй раз прошел ВВК и получил повестку для отправки в воинскую часть, но не явился по ней.

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что избегал мобилизации, потому что "не готов воевать".

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина отказался от повестки, его приговорили к трем годам лишения свободы.

А во Львовской области военнослужащий обратился в суд, чтобы уволиться из армии, поскольку имел больную мать.