В Тернополе судили мужчину, который скрывался от мобилизации с 2022 года

Прятался от мобилизации с 2022 года — в Тернополе судили мужчину
В Тернополе судили мужчину, который уклонился от мобилизации. После нескольких повесток и прохождения ВВК он отказался от призыва.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В декабре 2022 года мужчина был признан ограниченно годным, ему вручили повестку, но он уклонился от мобилизации.
В апреле 20223 года военнообязанный второй раз прошел ВВК и получил повестку для отправки в воинскую часть, но не явился по ней.
Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что избегал мобилизации, потому что "не готов воевать".
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области мужчина отказался от повестки, его приговорили к трем годам лишения свободы.
А во Львовской области военнослужащий обратился в суд, чтобы уволиться из армии, поскольку имел больную мать.
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