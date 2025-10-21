Відео
Україна
Хотів в тюрму, але не в ТЦК — в Переяславі судили чоловіка

Хотів в тюрму, але не в ТЦК — в Переяславі судили чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 10:02
Оновлено: 10:20
У Переяславі чоловіка засудили до 4 років за ухилення від мобілізації
Суддівський молоток. Фото: Freepik

Переяславський міськрайонний суд Київської області визнав винним місцевого мешканця. Він навмисно ухилявся від призову під час мобілізації. 

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Як встановив суд, підсудний, придатний до військової служби за висновком військово-лікарської комісії від 28 лютого 2025 року, отримав повістку з вимогою прибути 1 березня до територіального центру комплектування для подальшого направлення у військову частину. Попри офіційне попередження про кримінальну відповідальність, він без поважних причин не з’явився у призначений час.

Згодом, 11 квітня, чоловік знову відмовився отримати чергову повістку, перебуваючи у відділі поліції №1 Бориспільського райуправління поліції. Під час розмови він заявив, що служити не збирається, навіть якщо за це доведеться відбути тюремне покарання. Обидва епізоди його відмов були зафіксовані на відео.

На суді чоловік визнав провину повністю, підтвердив усі обставини та пояснив, що ухилився від служби через страх залишитися без допомоги у разі поранення або полону. Суд урахував щиросердне зізнання, позитивну характеристику з місця проживання, відсутність обтяжуючих обставин, однак визнав, що покарання має бути реальним.

За рішенням суду, чоловіка засуджено до 4 років позбавлення волі за ст. 336 Кримінального кодексу України. Строк відбування рахуватиметься з моменту його затримання. Серед речових доказів у справі залишено повістки, попередження про кримінальну відповідальність, акт відмови від отримання документів та два відеозаписи з ТЦК.

Нагадаємо, в Одеській області покарали чоловіка-військовослужбовця, який пограбував свого товариша. 

Також у Києві в суді обрали запобіжний захід поліцейському, який побив чоловіка біля ТЦК.

суд мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
