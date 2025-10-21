В Переяславе мужчину приговорили к 4 годам за уклонение от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

Переяславский горрайонный суд Киевской области признал виновным местного жителя. Он намеренно уклонялся от призыва по мобилизации.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина сознательно отказался от мобилизации

Как установил суд, подсудимый, пригодный к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии от 28 февраля 2025 года, получил повестку с требованием прибыть 1 марта в территориальный центр комплектования для дальнейшего направления в воинскую часть. Несмотря на официальное предупреждение об уголовной ответственности, он без уважительных причин не явился в назначенное время.

Впоследствии, 11 апреля, мужчина снова отказался получить очередную повестку, находясь в отделе полиции №1 Бориспольского райуправления полиции. Во время разговора он заявил, что служить не собирается, даже если за это придется отбыть тюремное наказание. Оба эпизода его отказов были зафиксированы на видео.

На суде мужчина признал вину полностью, подтвердил все обстоятельства и объяснил, что уклонился от службы из-за страха остаться без помощи в случае ранения или плена. Суд учел чистосердечное признание, положительную характеристику с места жительства, отсутствие отягчающих обстоятельств, однако признал, что наказание должно быть реальным.

По решению суда, мужчина приговорен к 4 годам лишения свободы по ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Срок отбывания будет считаться с момента его задержания. Среди вещественных доказательств по делу оставлены повестки, предупреждение об уголовной ответственности, акт отказа от получения документов и две видеозаписи с ТЦК.

