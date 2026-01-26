Відео
Харківський ТЦК відреагував на чутки про вбивство військового

Харківський ТЦК відреагував на чутки про вбивство військового

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 12:20
Харківський ТЦК повідомив про інформаційну атаку в соцмережах
Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Харкові зафіксували чергову інформаційну кампанію російської пропаганди, спрямовану на дискредитацію мобілізаційних заходів. У ТЦК та СП заявили, що в соціальних мережах поширюється вигадана інформація про нібито "національний спротив" мобілізації в місті.

Про це повідомив Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Читайте також:

У Харківському ТЦК та СП спростували інформацію про народне повстання проти мобілізації

Пропагандистські ресурси опублікували неправдиву історію про вбивство військовослужбовця ТЦК та СП, не надавши жодних підтверджень або офіційних даних.

У відомстві наголосили, що подібні вкиди мають на меті розпалювання ворожнечі в суспільстві, формування негативного ставлення до ТЦК та СП, а також провокування силового спротиву мобілізації. Кінцевою ціллю таких дій, за оцінкою установи, є підрив обороноздатності України та ускладнення ситуації для Сил оборони на фронті.

null
Повідомлення Харківського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

У Харківському ОТЦК та СП підкреслили, що підрозділи продовжують виконувати завдання з доукомплектування військових частин у штатному режимі. Там також нагадали, що військовослужбовці без бойового досвіду залучаються до виконання бойових завдань виключно після проходження посиленої військової підготовки.

В установі заявили, що спроби нав’язати наративи про "національний спротив" не вплинуть на єдність українського суспільства.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі стався інцидент між цивільним та працівником ТЦК та СП. 

Нещодавно на Львівщині чоловік жбурнув гранату в військових ТЦК.

Харків фейки пропаганда мобілізація ТЦК та СП
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
