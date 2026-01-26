Харьковский ТЦК сообщил об информационной атаке в соцсетях

Проверка документов работниками ТЦК. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Харькове зафиксировали очередную информационную кампанию российской пропаганды, направленную на дискредитацию мобилизационных мероприятий. В ТЦК и СП заявили, что в социальных сетях распространяется вымышленная информация о якобы "национальном сопротивлении" мобилизации в городе.

Об этом сообщил Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Пропагандистские ресурсы опубликовали ложную историю об убийстве военнослужащего ТЦК и СП, не предоставив никаких подтверждений или официальных данных.

В ведомстве отметили, что подобные вбросы имеют целью разжигание вражды в обществе, формирование негативного отношения к ТЦК и СП, а также провоцирование силового сопротивления мобилизации. Конечной целью таких действий, по оценке учреждения, является подрыв обороноспособности Украины и осложнение ситуации для Сил обороны на фронте.

Сообщение Харьковского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

В Харьковском ОТЦК и СП подчеркнули, что подразделения продолжают выполнять задачи по доукомплектованию воинских частей в штатном режиме. Там также напомнили, что военнослужащие без боевого опыта привлекаются к выполнению боевых задач исключительно после прохождения усиленной военной подготовки.

В учреждении заявили, что попытки навязать нарративы о "национальном сопротивлении" не повлияют на единство украинского общества.

Напомним, недавно в Одессе произошел инцидент между гражданским и работником ТЦК и СП.

Недавно на Львовщине мужчина бросил гранату в военных ТЦК.