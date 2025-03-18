Суд у Харкові виніс вирок чоловіку який розпилив газ у правоохоронця

Молоток судді. Фото: Freepik

У Харкові суд виніс вирок місцевому жителю, який у листопаді 2024 року застосував сльозогінний газ проти поліцейського. Інцидент трапився через те, що правоохоронець запропонував йому пройти до територіального центру комплектування для з’ясування обставин.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік застосував газовий балончик проти поліцейських

Як зазначено у матеріалах суду, 28 листопада двоє правоохоронців зупинили чоловіка для перевірки документів і з’ясували, що він перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку – він не оновив свої дані та не з’явився за повісткою.

Спочатку чоловік погодився пройти з поліцейськими, однак за кілька метрів дістав із кишені балончик "Терен-4" та розпилив сльозогінну речовину в обличчя одного з офіцерів. Внаслідок нападу правоохоронець отримав хімічний опік кон’юнктиви обох очей.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що носив балончик для самооборони. За його словами, коли поліцейські повідомили про необхідність пройти до ТЦК, він злякався та спробував втекти, але був затриманий іншими правоохоронцями.

Чоловік заявив, що не отримував повістки, оскільки вона була надіслана за місцем його офіційної реєстрації у гуртожитку, де він фактично не проживав. У суді він висловив каяття, компенсував потерпілому витрати на лікування та визнав свою провину.

Суд кваліфікував його дії як умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронних органів у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Обвинуваченому призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі з іспитовим строком на рік.

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