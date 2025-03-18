Суд в Харькове вынес приговор мужчине который распылил газ в правоохранителя

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Харькове суд вынес приговор местному жителю, который в ноябре 2024 года применил слезоточивый газ против полицейского. Инцидент произошел из-за того, что правоохранитель предложил ему пройти в территориальный центр комплектования для выяснения обстоятельств.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как указано в материалах суда, 28 ноября двое правоохранителей остановили мужчину для проверки документов и выяснили, что он находится в розыске из-за нарушения правил воинского учета — он не обновил свои данные и не явился по повестке.

Сначала мужчина согласился пройти с полицейскими, однако через несколько метров достал из кармана баллончик "Терен-4" и распылил слезоточивое вещество в лицо одного из офицеров. В результате нападения милиционер получил химический ожог конъюнктивы обоих глаз.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и пояснил, что носил баллончик для самообороны. По его словам, когда полицейские сообщили о необходимости пройти в ТЦК, он испугался и попытался убежать, но был задержан другими правоохранителями.

Мужчина заявил, что не получал повестки, поскольку она была направлена по месту его официальной регистрации в общежитии, где он фактически не проживал. В суде он выразил раскаяние, компенсировал потерпевшему расходы на лечение и признал свою вину.

Суд квалифицировал его действия как умышленное причинение телесных повреждений работнику правоохранительных органов в связи с выполнением служебных обязанностей. Обвиняемому назначили наказание в виде одного года ограничения свободы с испытательным сроком на год.

Напомним, во Львовской области волонтер судился с пограничниками, потому что они не выпустили его за границу.

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