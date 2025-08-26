На Хмельниччині керівника ферми суд визнав винним у поганому оповіщенні працівників щодо мобілізації

Комбайн в полі. Ілюстративне фото: УНІАН

На Хмельниччині суд визнав винним керівнику фермерського господарства за порушення правил військового обліку під час мобілізації. Він нехтував обов'язком з оповіщення працівників.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Суддя, вивчаючи матеріали справи, визнав, що керівник не належним чином повідомив працівників про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК).

Хоча позивач стверджував, що виконав усі можливі дії для оповіщення працівників (забезпечив явку чотирьох працівників та повідомив телефоном ще трьох, які нібито перебували у відрядженні), він не надав документальних доказів щодо відрядження цих працівників.

Суд підкреслив, що відповідно до чинного законодавства підприємства зобов'язані забезпечувати своєчасне оповіщення та явку військовозобов’язаних за розпорядженнями ТЦК. В цьому випадку позивач не виконав цього обов'язку належним чином, що стало підставою для адміністративної відповідальності.

Рішення суду

Згідно з судовим вироком, керівник був визнаний винним у невиконанні обов’язків з оповіщення працівників, які підлягали мобілізації. За це він був оштрафований на 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судили жінку, яка у месенджері зашифрованими повідомленнями сповіщала про рейди ТЦК.

А в Хмельницькій області судили чоловіка, який уникав мобілізації через релігійні переконання.