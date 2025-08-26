В Хмельницкой области руководителя фермы суд признал виновным в плохом оповещении работников о мобилизации

Руководителя фермы судили из-за мобилизации — в чем провинился
В Хмельницкой области суд признал виновным руководителя фермерского хозяйства за нарушение правил воинского учета во время мобилизации. Он пренебрегал обязанностью по оповещению работников.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Судья, изучая материалы дела, признал, что руководитель не должным образом уведомил работников о необходимости явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).
Хотя истец утверждал, что выполнил все возможные действия для оповещения работников (обеспечил явку четырех работников и сообщил по телефону еще троих, которые якобы находились в командировке), он не предоставил документальных доказательств о командировке этих работников.
Суд подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством предприятия обязаны обеспечивать своевременное оповещение и явку военнообязанных по распоряжениям ТЦК. В данном случае истец не выполнил этой обязанности должным образом, что стало основанием для административной ответственности.
Решение суда
Согласно судебному приговору, руководитель был признан виновным в невыполнении обязанностей по оповещению работников, которые подлежали мобилизации. За это он был оштрафован на 34 тысячи гривен.
