Руководителя фермы судили из-за мобилизации — в чем провинился

Руководителя фермы судили из-за мобилизации — в чем провинился

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 01:03
В Хмельницкой области руководителя фермы суд признал виновным в плохом оповещении работников о мобилизации
Комбайн в поле. Иллюстративное фото: УНИАН

В Хмельницкой области суд признал виновным руководителя фермерского хозяйства за нарушение правил воинского учета во время мобилизации. Он пренебрегал обязанностью по оповещению работников.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Судья, изучая материалы дела, признал, что руководитель не должным образом уведомил работников о необходимости явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Хотя истец утверждал, что выполнил все возможные действия для оповещения работников (обеспечил явку четырех работников и сообщил по телефону еще троих, которые якобы находились в командировке), он не предоставил документальных доказательств о командировке этих работников.

Суд подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством предприятия обязаны обеспечивать своевременное оповещение и явку военнообязанных по распоряжениям ТЦК. В данном случае истец не выполнил этой обязанности должным образом, что стало основанием для административной ответственности.

Решение суда

Согласно судебному приговору, руководитель был признан виновным в невыполнении обязанностей по оповещению работников, которые подлежали мобилизации. За это он был оштрафован на 34 тысячи гривен.

Напомним, на Кировоградщине судили женщину, которая в мессенджере зашифрованными сообщениями оповещала о рейдах ТЦК.

А в Хмельницкой области судили мужчину, который избегал мобилизации из-за религиозных убеждений.

суд Хмельницкая область фермеры повестки военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
