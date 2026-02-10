ВЛК при ТЦК - рішення про придатність при кардіоміопатії

Громадянин на військово-лікарській комісії. Фото: sud.ua

Військовозобов’язаний громадянин може бути визнаний непридатним до військової служби і виключений з військового обліку за наявності серйозного захворювання. Юристи пояснили, яке рішення має ухвалити військово-лікарська комісія щодо громадянина з гіпертрофічною кардіоміопатією.

про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Кардіоміопатія як привід виключити з обліку

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що йому встановили діагноз "гіпертрофічна кардіоміопатія з незначною обструкцією".

Чоловік поцікавився, яке рішення може бути ухвалене щодо його стану придатності до військової служби під час військово-лікарської комісії.

"Чи підпадаю я під непридатного до військової служби із виключенням з військового обліку?" — поцікавився громадянин.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що теоретично такого громадянина справді можуть визнати непридатним до служби.

Що говорить наказ Міноборони і які права має військовозобов’язаний

"Згідно Додатку 2 до статті 38 Наказу МОУ №402, ви справді підпадаєте під цей статус, проте аналіз розкладу хвороб не надає 100% впевненості, що Вас дійсно визнають непридатним до проходження військової служби", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що у будь-якому випадку рішення приймає винятково ВЛК.

"У разі незгоди із відповідним рішенням Ви матимете право оскаржити останнє до обласної ВЛК", — наголосив адвокат.

