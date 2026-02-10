ВВК при ТЦК - решение о пригодности при кардиомиопатии

Гражданин на военно-врачебной комиссии. Фото: sud.ua

Военнообязанный гражданин может быть признан непригодным к военной службе и исключен с воинского учета при наличии серьезного заболевания. Юристы объяснили, какое решение должна принять военно-врачебная комиссия в отношении гражданина с гипертрофической кардиомиопатией.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Кардиомиопатия как повод исключить с учета

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что ему установили диагноз "гипертрофическая кардиомиопатия с незначительной обструкцией".

Мужчина поинтересовался, какое решение может быть принято относительно его состояния годности к военной службе во время военно-врачебной комиссии.

"Подпадаю ли я под непригодного к военной службе с исключением с воинского учета?" — поинтересовался гражданин.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что теоретически такого гражданина действительно могут признать непригодным к службе.

Что говорит приказ Минобороны и какие права имеет военнообязанный

"Согласно Приложению 2 к статье 38 Приказа МОУ №402, вы действительно подпадаете под этот статус, однако анализ расписания болезней не дает 100% уверенности, что Вас действительно признают непригодным к прохождению военной службы", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что в любом случае решение принимает исключительно ВВК.

"В случае несогласия с соответствующим решением Вы будете иметь право обжаловать последнее в областной ВВК", — подчеркнул адвокат.

