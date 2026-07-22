Юристка назвала причини, через які ТЦК ініціює розшук особи

Оголошення про розшук у "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть звернутися до Національної поліції з метою розшуку особи та складання щодо неї адміністративного протоколу. Розшук ініціюється у тому випадку, якщо військовозобов'язаний порушив правила військового обліку або законодавство про мобілізацію.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі "Факти ICTV" розповіла адвокат і партнер AO Reliance Ірина Цибко.

Чому ТЦК можуть оголосити особу в розшук

За словами Ірини Цибко, є кілька причин, чому військовозобов’язаний українець може опинитися в розшуку. Серед них такі:

якщо особа не з’явилася за повісткою для уточнення військово-реєстраційних даних, проходження військово-лікарської комісії або виконання мобілізаційного розпорядження без поважних причин;

у разі невиконання обов’язку своєчасно стати на військовий облік, зокрема це стосується внутрішньо переміщених осіб, які повинні зробити це протягом семи днів;

якщо відомості про особу відсутні або не відповідають інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі "Оберіг" або додатку "Резерв+";

у разі ухилення від проходження ВЛК або ненадання інформації про зміну місця проживання чи сімейного стану.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора Військова служба правопорядку провела по всій Україні 561 позапланову перевірку ТЦК. Йшлося про ті територіальні центри комплектування, діяльність яких раніше вивчала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Результати показали, що було виявлено 208 порушень законодавства та службових розпоряджень.

Також ми писали, що, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, в Україні існують корупційні схеми, пов’язані з мобілізацією. Зокрема, деякі люди платять величезні суми, щоб ТЦК випустили їх із мікроавтобуса або з приміщення ТЦК та СП.