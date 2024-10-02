В Україні добровольці зможуть мобілізовуватися без участі ТЦК - як це працюватиме

Військові. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Так, деякі військові частини зможуть мобілізувати добровольців без участі ТЦК та СП.

Про це розповів юрист у питаннях проходження військової служби Олександр Золотухін в ефірі КИЇВ24.

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Мобілізація добровольців у військові частини

"Зникне момент, коли добровольці, які самостійно прийшли з бажанням служити, потрапляли не в ті частини, де вони зголошувалися проходити службу", — сказав він.

Золотухін зазначив, що раніше добровольці підписували контракт для того, аби бути призваними саме в бажану військову частину. Тому зараз для усунення будь-яких умов мобілізаційні функції вже покладатимуть також й на військову частину, яка здійснює рекрутинг.

Однак не кожна військова частина матиме повноваження це зробити — перелік має затвердити Генштаб.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким 17-річні юнаки повинні будуть ставати на військовий облік. В іншому випадку вже будучи повнолітніми їм доведеться сплатити штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.

А колишній командувач Сил оборони Сергій Наєв оцінив успіхи мобілізації у 2023 році та розповів, що потрібно змінювати.