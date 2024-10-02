В Украине добровольцы смогут мобилизовываться без участия ТЦК – как это будет работать

Военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Так, некоторые воинские части смогут мобилизовать добровольцев без участия ТЦК и СП.

Об этом рассказал юрист в вопросах прохождения военной службы Александр Золотухин в эфире КИЇВ24.

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Мобилизация добровольцев в воинские части

"Исчезнет момент, когда добровольцы, самостоятельно пришедшие с желанием служить, попадали не в те части, где они провозглашались проходить службу", — сказал он.

Золотухин отметил, что ранее добровольцы подписывали контракт для того, чтобы быть призваны именно в желаемую воинскую часть. Поэтому сейчас для устранения любых условий мобилизационные функции будут возлагаться также и на воинскую часть, которая осуществляет рекрутинг.

Однако не каждая воинская часть будет иметь полномочия это сделать — список должен утвердить Генштаб.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому 17-летние юноши должны будут становиться на военный учет. В противном случае уже будучи совершеннолетними им придется заплатить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

А бывший командующий силами обороны Сергей Наев оценил успехи мобилизации в 2023 году и рассказал, что нужно менять.