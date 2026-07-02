Чи мають право працівники ТЦК заходити в житло: пояснення юриста

Рейд ТЦК на приватну територію. Фото: колаж Новини.LIVE

Законодавство України не надає працівникам ТЦК права самостійно входити до приватних будинків чи квартир. Правоохоронці можуть супроводжувати їх лише за умови наявності рішення суду про проведення слідчих дій.

Про це в коментарі для УНІАН заявив адвокат Володимир Піщида, передає Новини.LIVE.

Чи має право ТЦК заходити у квартиру чи будинок

Експерт підкреслив, що постанова уряду № 560, яка регулює призов під час мобілізації, не дає представникам центрів комплектування права на візити до помешкань.

Водночас входити до приміщень працівники ТЦК можуть лише разом із поліцією, яка має при собі ухвалу слідчого судді на конкретні слідчі дії.

"Якщо поліція зі співробітниками ТЦК приходять у квартиру чи будинок без такого рішення, то ніхто не може змусити людину відчинити двері", — зауважив Піщида.

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Юрист пояснив, що поліція має право на доступ до житла без ухвали лише у виняткових ситуаціях. Наприклад, для негайного припинення тяжкого злочину, як-от вбивство чи зґвалтування. Однак такі сценарії не передбачають одночасного залучення співробітників ТЦК для вручення повісток.

Що робити якщо поліція і ТЦК намагаються проникнути в квартиру

Якщо виникають спроби виламати хвіртку, перелізти через паркан чи зламати двері до квартири, громадянам радять негайно дзвонити за номером 102. Адвокат рекомендує повідомляти поліції про спробу проникнення в житло, щоб викликаний патрульний екіпаж зупинив неправомірні дії представників військкомату.

Чи має право ТЦК приходити на роботу в офіс чи бізнес-центри

Стосовно візитів до офісів та бізнес-центрів діють аналогічні обмеження. Ухвала суду має чітко визначати локацію: який це конкретний офіс, поверх і номер кабінету, без права "розгулювати" іншими приміщеннями.

Охорона бізнес-центрів має законне право не пропускати співробітників ТЦК до будівлі. Крім того, юрист зауважив: "Якщо в списку ТЦК є військовозобов'язані, які повинні з’явитися для проходження ВЛК, а вони цього не роблять, то їм необхідно вручити повістку для проходження ВЛК, але просити поліцію йти з ними в житло — це те, чого ТЦК не мають права робити. Тобто ця постанова уряду їм жодним чином не допомагає, але вони можуть прийти з співробітниками поліції, якщо ті проводять обшук згідно з постановою слідчого судді, тоді співробітники ТЦК зможуть вручити повістку конкретній особі".

Щодо громадського транспорту, юрист уточнив, що співробітники ТЦК мають право заходити в салони, оскільки юридично це не вважається захищеною приватною територією.

Новини.LIVE писали раніше, що оголошення в розшук територіальним центром комплектування є адміністративним заходом впливу на тих, хто ігнорує правила військового обліку. Хоча найчастіше це стосується громадян мобілізаційного віку від 25 років, у розшук можуть оголосити й молодших військовозобов'язаних, якщо вони порушили законодавство.

Також юристи пояснювали нюанси щодо проходження повторної ВЛК. Якщо громадянина визнали тимчасово непридатним, повторний огляд має проходити саме в тій установі, що й попередній, оскільки керівництво ТЦК не має законних підстав направляти військовозобов'язаного до інших лікарень, проте, є винятки.