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Главная ТЦК Юрист назвал законные основания для доступа ТЦК в жилье

Юрист назвал законные основания для доступа ТЦК в жилье

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 07:59
Имеют ли право сотрудники ТЦК входить в жилье: разъяснение юриста
Рейд ТЦК на частную территорию. Фото: коллаж Новини.LIVE

Законодательство Украины не предоставляет сотрудникам ТЦК права самостоятельно входить в частные дома или квартиры. Правоохранители могут сопровождать их только при наличии решения суда о проведении следственных действий.

Об этом в комментарии для УНИАН заявил адвокат Владимир Пищида, передает Новини.LIVE.

Имеет ли право ТЦК заходить в квартиру или дом

Эксперт подчеркнул, что постановление правительства № 560, регулирующее призыв во время мобилизации, не дает представителям центров комплектования права на посещение жилых помещений.

В то же время входить в помещения сотрудники ТЦК могут только вместе с полицией, имеющей при себе постановление следственного судьи о конкретных следственных действиях.

«Если полиция с сотрудниками ТЦК приходят в квартиру или дом без такого постановления, то никто не может заставить человека открыть дверь», — отметил Пищида.

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Юрист пояснил, что полиция имеет право на доступ в жилье без постановления только в исключительных ситуациях. Например, для немедленного пресечения тяжкого преступления, такого как убийство или изнасилование. Однако такие сценарии не предусматривают одновременного привлечения сотрудников ТЦК для вручения повесток.

Что делать, если полиция и ТЦК пытаются проникнуть в квартиру

Если предпринимаются попытки выломать калитку, перелезть через забор или взломать дверь квартиры, гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 102. Адвокат рекомендует сообщать полиции о попытке проникновения в жилье, чтобы вызванный патрульный экипаж пресек неправомерные действия представителей военкомата.

Имеет ли право ТЦК приходить на работу в офис или бизнес-центры

В отношении посещений офисов и бизнес-центров действуют аналогичные ограничения. Постановление суда должно четко определять местоположение: какой именно офис, этаж и номер кабинета, без права «разгуливать» по другим помещениям.

Охрана бизнес-центров имеет законное право не пропускать сотрудников ТЦК в здание. Кроме того, юрист отметил: «Если в списке ТЦК есть военнообязанные, которые должны явиться для прохождения ВЛК, а они этого не делают, то им необходимо вручить повестку для прохождения ВЛК, но просить полицию идти с ними в жилье — это то, чего ТЦК не имеют права делать. То есть это постановление правительства им никоим образом не помогает, но они могут прийти с сотрудниками полиции, если те проводят обыск в соответствии с постановлением следственного судьи, тогда сотрудники ТЦК смогут вручить повестку конкретному лицу».

Что касается общественного транспорта, юрист уточнил, что сотрудники ТЦК имеют право заходить в салоны, поскольку юридически это не считается защищенной частной территорией.

Новини.LIVE ранее сообщали, что объявление в розыск территориальным центром комплектования является административной мерой воздействия на тех, кто игнорирует правила воинского учета. Хотя чаще всего это касается граждан мобилизационного возраста от 25 лет, в розыск могут объявить и более молодых военнообязанных, если они нарушили законодательство.

Также юристы разъясняли нюансы прохождения повторной ВЛК. Если гражданина признали временно негодным, повторный осмотр должен проходить именно в том же учреждении, что и предыдущий, поскольку руководство ТЦК не имеет законных оснований направлять военнообязанного в другие больницы, однако есть исключения.

полиция мобилизация ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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