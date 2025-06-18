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Головна ТЦК Інвалідність матері — чи оформить ТЦК відстрочку сину

Інвалідність матері — чи оформить ТЦК відстрочку сину

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Дата публікації: 18 червня 2025 00:30
Відстрочка від мобілізації через інвалідність матері - чи достатньо самої інвалідності
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Звягельський ТЦК
Ключові моменти Інвалідності недостатньо Ще дві умови для відстрочки

Навіть якщо мати має підтверджену інвалідність першої чи другої групи, син не зможе оформити відстрочку від мобілізації. Для отримання в ТЦК відстрочки потрібне дотримання ще двох важливих умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Інвалідності недостатньо

Частина військовозобов’язаних громадян має право на оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близькими родичами.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи оформить територіальний центр комплектування відстрочку від мобілізації для догляду за матір’ю, яка має інвалідність другої групи.

"На жаль, самої інвалідності може бути недостатньо", — наголосив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Факт документального встановлення інвалідності матері є лише однією із необхідних умов.

Ще дві умови для відстрочки

Дерій пояснив, які ще умови потрібно виконати для отримання відстрочки в ТЦК.

Крім інвалідності першої та другої групи потрібно ще довести, що особа з інвалідністю потребує постійного догляду (на підставі довідки МСЕК або ЛКК).

Також у цієї особи не повинно бути інших родичів першого та другого ступеню спорідненості, щоб син міг оформити відстрочку для догляду за нею.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу має для ухвалення рішення щодо відстрочки для догляду комісія при ТЦК.

родина мобілізація відстрочка ТЦК та СП особа з інвалідністю
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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