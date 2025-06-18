Отсрочка от мобилизации из-за инвалидности матери - достаточно ли самой инвалидности

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Звягельский ТЦК

Даже если мать имеет подтвержденную инвалидность первой или второй группы, сын не сможет оформить отсрочку от мобилизации. Для получения в ТЦК отсрочки требуется соблюдение еще двух важных условий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Инвалидности недостаточно

Часть военнообязанных граждан имеет право на оформление отсрочки от мобилизации для ухода за близкими родственниками.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, оформит ли территориальный центр комплектования отсрочку от мобилизации для ухода за матерью, которая имеет инвалидность второй группы.

"К сожалению, самой инвалидности может быть недостаточно", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Факт документального установления инвалидности матери является лишь одним из необходимых условий.

Еще два условия для отсрочки

Дерий объяснил, какие еще условия нужно выполнить для получения отсрочки в ТЦК.

Кроме инвалидности первой и второй группы нужно еще доказать, что лицо с инвалидностью нуждается в постоянном уходе (на основании справки МСЭК или ВКК).

Также у этого лица не должно быть других родственников первой и второй степени родства, чтобы сын мог оформить отсрочку для ухода за ним.

Напомним, мы ранее писали о том, предоставляется ли отсрочка для ухода за чужим человеком.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет для принятия решения об отсрочке по уходу комиссия при ТЦК.