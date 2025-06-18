Отсрочка от мобилизации из-за инвалидности матери - достаточно ли самой инвалидности

Инвалидность матери — оформит ли ТЦК отсрочку сыну
Даже если мать имеет подтвержденную инвалидность первой или второй группы, сын не сможет оформить отсрочку от мобилизации. Для получения в ТЦК отсрочки требуется соблюдение еще двух важных условий.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Инвалидности недостаточно
Часть военнообязанных граждан имеет право на оформление отсрочки от мобилизации для ухода за близкими родственниками.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, оформит ли территориальный центр комплектования отсрочку от мобилизации для ухода за матерью, которая имеет инвалидность второй группы.
"К сожалению, самой инвалидности может быть недостаточно", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.
Факт документального установления инвалидности матери является лишь одним из необходимых условий.
Еще два условия для отсрочки
Дерий объяснил, какие еще условия нужно выполнить для получения отсрочки в ТЦК.
Кроме инвалидности первой и второй группы нужно еще доказать, что лицо с инвалидностью нуждается в постоянном уходе (на основании справки МСЭК или ВКК).
Также у этого лица не должно быть других родственников первой и второй степени родства, чтобы сын мог оформить отсрочку для ухода за ним.
Напомним, мы ранее писали о том, предоставляется ли отсрочка для ухода за чужим человеком.
Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет для принятия решения об отсрочке по уходу комиссия при ТЦК.
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