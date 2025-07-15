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Головна ТЦК Інцидент за участі ТЦК і поліції у Чернігові — у ДБР відреагували

Інцидент за участі ТЦК і поліції у Чернігові — у ДБР відреагували

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 22:12
ДБР перевіряє інформацію щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові
Інцидент за участі ТЦК та поліції. Фото: ДБР

Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо можливого інциденту в Чернігові за участі правоохоронців і працівників ТЦК. Йдеться про те, що нібито 14 липня на вулиці Левка Лук’яненка працівники поліції затримали двох чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Деталі справи

"На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю", — йдеться у повідомленні.

У ДБР запевнили, що правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео, нададуть після вивчення обставин події.

У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР, буде відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що колишній заступник керівника Одеського обласного територіального центру комплектування Денис Галушко опинився в центрі антикорупційного скандалу. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що у його декларації за 2023 рік відсутні відомості про майно на суму понад 7,3 мільйона гривень.

А у Києві жінка запропонувала військовозобов'язаному "вирішити" питання з територіальним центром комплектування за винагороду. За такі дії їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. 

ДБР поліція Чернігів мобілізація ТЦК та СП
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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