ДБР перевіряє інформацію щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові

Інцидент за участі ТЦК та поліції. Фото: ДБР

Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо можливого інциденту в Чернігові за участі правоохоронців і працівників ТЦК. Йдеться про те, що нібито 14 липня на вулиці Левка Лук’яненка працівники поліції затримали двох чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Деталі справи

"На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю", — йдеться у повідомленні.

У ДБР запевнили, що правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео, нададуть після вивчення обставин події.

У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР, буде відкрито кримінальне провадження.

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А у Києві жінка запропонувала військовозобов'язаному "вирішити" питання з територіальним центром комплектування за винагороду. За такі дії їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.