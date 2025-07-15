ГБР проверяет информацию о возможном инциденте с участием правоохранителей и работников ТЦК в Чернигове

Инцидент с участием ТЦК и полиции. Фото: ГБР

Работники ГБР проверяют информацию о возможном инциденте в Чернигове с участием правоохранителей и работников ТЦК. Речь идет о том, что якобы 14 июля на улице Левка Лукьяненко работники полиции задержали двух мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

"На кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного за ноги и бросает его на землю", — говорится в сообщении.

В ГБР заверили, что правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео, предоставят после изучения обстоятельств происшествия.

В случае наличия признаков уголовного преступления информация о событии будет внесена в ЕРДР, будет открыто уголовное производство.

Напомним, что бывший заместитель руководителя Одесского областного территориального центра комплектования Денис Галушко оказался в центре антикоррупционного скандала. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило, что в его декларации за 2023 год отсутствуют сведения об имуществе на сумму более 7,3 миллиона гривен.

А в Киеве женщина предложила военнообязанному "решить" вопрос с территориальным центром комплектования за вознаграждение. За такие действия ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.