Розшук ТЦК - чи можна отримати інформацію про розшук на порталі Дія

Портал "Дія" у смартфоні. Фото: "Дія"

Військовозобов’язаний громадянин може перевірити інформацію про розшук від ТЦК на порталі "Дія". Там формується точно такий же електронний військово-обліковий документ, як і у "Резерв+".

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

"Дія" і "Резерв+" — чи є відмінності

За порушення правил військового обліку ТЦК може оголосити громадянина у розшук.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна дізнатися про розшук ТЦК не із застосунку "Резерв+", а на порталія "Дія".

Адвокат Олександр Прокопець заявив, що це можливо.

"В "Дії" формується точно такий же електронний військово-обліковий документ, як і в "Резерв+", відповідно, інформація є ідентичною", — підкреслив юрист.

Що означають статуси в "Дії"

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що мають означати ті чи інші повідомлення.

"Якщо станом на зараз у е-ВОД запис "на обліку" — це означає, що Ви не перебуваєте у розшуку ТЦК", — підкреслив юрист.

"Якщо ТЦК подасть Вас у розшук, то у е-ВОД будуть наступні записи "порушення правил ВО" або ж "розшук. порушення правил ВО" та причина такого розшуку", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є вісім головних підстав, за які ТЦК подають громадян у розшук.