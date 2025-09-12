Розыск ТЦК - можно ли получить информацию о розыске на портале Дія

Информация о розыске ТЦК — можно ли узнать через "Дію"
Военнообязанный гражданин может проверить информацию о розыске от ТЦК на портале "Дія". Там формируется точно такой же электронный военно-учетный документ, как и в "Резерв+".
"Дія" и "Резерв+" — есть ли отличия
За нарушение правил воинского учета ТЦК может объявить гражданина в розыск.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли узнать о розыске ТЦК не из приложения "Резерв+", а на портале "Дія".
Адвокат Александр Прокопец заявил, что это возможно.
"В "Дії" формируется точно такой же электронный военно-учетный документ, как и в "Резерв+", соответственно, информация идентична", — подчеркнул юрист.
Что означают статусы в "Дії"
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что должны означать те или иные сообщения.
"Если по состоянию на сейчас в е-ВУД запись "на учете" — это означает, что Вы не находитесь в розыске ТЦК", — подчеркнул юрист.
"Если ТЦК подаст Вас в розыск, то в е-ВУД будут следующие записи "нарушение правил ВО" или "розыск. нарушение правил ВО" и причина такого розыска", — отметил Айвазян.
