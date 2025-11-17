Відео
Україна
Явище "бусифікації" — як коментують у ТЦК

Явище "бусифікації" — як коментують у ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 04:30
Оновлено: 22:33
Примусова мобілізація — як у ТЦК ставляться до роликів про "бусифікацію"
Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: armyinform.com

Примусова мобілізація, зокрема, так звана "бусифікація", є законною. Те, що в мирний час вважається ненормальним, під час війни стає вимушеним кроком.

Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. 

Читайте також:

Як у військкоматі коментують інциденти з "бусифікацією"

Представник ТЦК зазначив, що військова служба є двох видів: контрактна та обов'язкова, тобто за мобілізацією. Саме остання переросла у примусову.

"Люди не хочуть виконувати свій обов'язок, і держава застосовує примус. Якщо громадянин відмовляється від обов'язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція", — заявив Істомін.

За його словами, доставлення до ТЦК та СП не означає, що військовозобов'язаного одразу мобілізують. Іноді з'ясовується, що людина, яку доставили до військкомату, має право на відстрочку, але ще не оформила відповідні документи. Можливо, у подальшому таких непорозумінь не буде або стане менше, адже наразі подати заяву на відстрочку можна через ЦНАП.

Кожен випадок поширення роликів про "бусифікацію" перевіряють: готують пояснення, додають документи й роблять висновки. Якщо виявляють порушення, справу передають на розгляд правоохоронців.

"Я до таких історій ставлюся негативно. Це не те, як мала б виглядати мобілізація в цивілізованій країні. В ідеалі, щоб людина отримала повістку, прийшла до ТЦК — і все... Коли ж не приходять, коли ігнорують закон, тоді залишається тільки примусовий варіант", — підсумував речник військкомату.

Нагадаємо, військовий адвокат пояснив, як боротися з насильницькою мобілізацією. На його думку, якщо встановлять строк проходження служби, охочих долучитися до війська стане більше.

Раніше військовий експерт Іван Ступак пояснив, чи можлива мобілізація до останнього українця. Наразі повна мобілізація є лише теоретичним сценарієм.

Василь Горенко - Редактор
Автор:
Василь Горенко
