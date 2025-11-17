Видео
Явление "бусификации" — как комментируют в ТЦК

Дата публикации 17 ноября 2025 04:30
обновлено: 22:33
Принудительная мобилизация — как в ТЦК относятся к роликам о "бусификации"
Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: armyinform.com

Принудительная мобилизация, в частности, так называемая "бусификация", является законной. То, что в мирное время считается ненормальным, во время войны становится вынужденным шагом.

Об этом в интервью "Главкому" сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Представитель ТЦК отметил, что военная служба есть двух видов: контрактная и обязательная, то есть по мобилизации. Именно последняя переросла в принудительную.

"Люди не хотят выполнять свой долг, и государство применяет принуждение. Если гражданин отказывается от обязательной службы, остается только принудительная доставка, которую выполняет полиция", — заявил Истомин.

По его словам, доставка в ТЦК и СП не означает, что военнообязанного сразу мобилизуют. Иногда выясняется, что человек, которого доставили в военкомат, имеет право на отсрочку, но еще не оформил соответствующие документы. Возможно, в дальнейшем таких недоразумений не будет или станет меньше, ведь сейчас подать заявление на отсрочку можно через ЦПАУ.

Каждый случай распространения роликов о "бусификации" проверяют: готовят объяснения, прилагают документы и делают выводы. Если выявляют нарушения, дело передают на рассмотрение правоохранителей.

"Я к таким историям отношусь негативно. Это не то, как должна была бы выглядеть мобилизация в цивилизованной стране. В идеале, чтобы человек получил повестку, пришел в ТЦК — и все... Когда же не приходят, когда игнорируют закон, тогда остается только принудительный вариант", — подытожил представитель военкомата.

Напомним, военный адвокат объяснил, как бороться с насильственной мобилизацией. По его мнению, если установят срок прохождения службы, желающих присоединиться к армии станет больше.

Ранее военный эксперт Иван Ступак объяснил, возможна ли мобилизация до последнего украинца. На данный момент полная мобилизация является только теоретическим сценарием.

Василий Горенко - Редактор
Автор:
Василий Горенко
