Які повноваження мають працівники ТЦК — список

Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Так, у 2024 році було збільшено кількість повноважень працівників ТЦК та СП.

Про це йдеться у матеріалі 24 каналу.

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Згідно з постановою Кабміну від 16 травня 2024 року права працівників ТЦК з початку повномасштабного вторгнення збільшилися. Наразі їхні основні завдання:

приписка громадян до призовних дільниць;

організація призову громадян на військову службу;

відбір кандидатів для військової служби за контрактом;

участь у відборі для служби в резерві ЗСУ;

підготовка до мобілізації людських і транспортних ресурсів в особливий період;

організація соціального та правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори до ЗСУ, ветеранів війни та служби, пенсіонерів з-поміж військовослужбовців та їхніх сімей;

участь у військово-патріотичному вихованні громадян;

виконання завдань з питань оборони відповідно до законодавства.

Також ТЦК інформує громадян щодо їхніх прав та обов’язків під час взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, призову та проходження зборів.

Крім того, працівники військкоматів мають повноваження перевіряти документи чоловіків призовного віку та здійснювати фото й відеофіксацію.

Нагадаємо, в Одесі судять чоловіка, який збив і "покатав" на капоті працівника ТЦК, що намагався вручити йому повістку.

Також стало відомо, які документи повинен мати при собі студент на випадок зустрічі працівників ТЦК.