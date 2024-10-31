Какие полномочия имеют работники ТЦК - список

Какие полномочия имеют ТЦК в 2024 году — что изменилось
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Так, в 2024 году было увеличено количество полномочий работников ТЦК и СП.
Об этом говорится в материале 24 канала.
Право ТЦК и СП
Согласно постановлению Кабмина от 16 мая 2024 года, права работников ТЦК с начала полномасштабного вторжения увеличились. В настоящее время их основные задачи:
- приписка граждан к призывным участкам;
- организация призыва граждан на военную службу;
- отбор кандидатов для военной службы по контракту;
- участие в отборе для службы в резерве ВСУ;
- подготовка к мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в особый период;
- организация социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных, резервистов, призванных на учебные и специальные собрания в ВСУ, ветеранов войны и службы, пенсионеров из военнослужащих и их семей;
- участие в военно-патриотическом воспитании граждан;
- выполнение задач по обороны в соответствии с законодательством.
Также ТЦК информирует граждан об их правах и обязанностях при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыва и прохождения сборов.
Кроме того, работники военкоматов имеют полномочия проверять документы мужчин призывного возраста и производить фото- и видеофиксацию.
Напомним, в Одессе судят мужчину, который сбил и "покатал" на капоте работника ТЦК, который пытался вручить ему повестку.
Также стало известно, какие документы должен иметь при себе студент в случае встречи работников ТЦК.
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