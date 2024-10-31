Какие полномочия имеют работники ТЦК - список

Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Так, в 2024 году было увеличено количество полномочий работников ТЦК и СП.

Об этом говорится в материале 24 канала.

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Согласно постановлению Кабмина от 16 мая 2024 года, права работников ТЦК с начала полномасштабного вторжения увеличились. В настоящее время их основные задачи:

приписка граждан к призывным участкам;

организация призыва граждан на военную службу;

отбор кандидатов для военной службы по контракту;

участие в отборе для службы в резерве ВСУ;

подготовка к мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в особый период;

организация социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных, резервистов, призванных на учебные и специальные собрания в ВСУ, ветеранов войны и службы, пенсионеров из военнослужащих и их семей;

участие в военно-патриотическом воспитании граждан;

выполнение задач по обороны в соответствии с законодательством.

Также ТЦК информирует граждан об их правах и обязанностях при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыва и прохождения сборов.

Кроме того, работники военкоматов имеют полномочия проверять документы мужчин призывного возраста и производить фото- и видеофиксацию.

Напомним, в Одессе судят мужчину, который сбил и "покатал" на капоте работника ТЦК, который пытался вручить ему повестку.

Также стало известно, какие документы должен иметь при себе студент в случае встречи работников ТЦК.