Україна
Дата публікації: 10 листопада 2025 06:31
Оновлено: 08:06
Покарання за вчинення СЗЧ - що передбачає закон у 2025 році
Здійснення СЗЧ. Фото: з відкритих джерел/Getty Images

Кількість випадків самовільного залишення частини в армії зростає, попри те, що за законом за це можна потрапити за ґрати. На тлі розмов про те, що всіх не посадять, бо немає місць, військовослужбовці все ж вдаються до порушення закону.

Чи реально не отримати суворого покарання і які чинники впливають на рішення суду, Новини.LIVE дізналося в юриста Надії Шуляк.

Читайте також:

Покарання за СЗЧ у 2025 році

Якщо військовослужбовець самовільно залишив місце служби, але через певний проміжок часу добровільно повернувся, то такі дії формально містять ознаки злочину.

За словами юриста, оцінка конкретних обставин та ступеня вини має суттєве значення для визначення виду та міри покарання. Важливо, щоб за час відсутності військовослужбовець не вчинив інших злочинів і не спричинив тяжких наслідків.

Надія Шуляк
Юрист Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Регулює це питання ст. 407 КК України. Відповідно до закону, вчинення СЗЧ без поважних причин військовослужбовцем, який проходить службу за контрактом або мобілізований, карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

У частинах 2-4 цієї статті передбачено підвищену відповідальність, залежно від тривалості відсутності:

  • від 10 до 30 діб — до 3 років;
  • понад місяць — до 5 років;
  • у воєнний час — від 5 до 10 років позбавлення волі.

"Однак питання про кримінальну відповідальність може вирішуватися з урахуванням характеру вчиненого, мотивів, поведінки особи після вчинення діяння та добровільного повернення", — додає юрист.

Пом'якшувальні обставини за вчинення СЗЧ

Якщо військовослужбовець самостійно повернувся до частини до моменту його розшуку або до того, як було порушено кримінальне провадження, то його вчинок оцінюватимуть з урахуванням таких факторів:

  • відсутність умислу на ухилення від служби;
  • короткочасність відсутності (кілька діб);
  • добровільне повернення та щире каяття;
  • позитивна характеристика за місцем служби;
  • відсутність наслідків для бойової готовності частини.

"Також буде оцінено поведінку військовослужбовця. Буде перевірено, чи не вживав він алкоголь або наркотики, чи не вчинив інших злочинів, чи перебував поза частиною до 10 днів і чи повернувся самостійно до офіційного затримання. Також важливо, чи щиро розкаявся і чи сприяв службовому розслідуванню", — зазначила юрист.

Вона додала, що в деяких випадках командир може ініціювати дисциплінарне провадження замість кримінального, якщо відсутність військовослужбовця була нетривалою (до 2-3 діб) і не мала умислу ухилення від служби.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора назвали кількість СЗЧ, зафіксованих із січня 2022 року.

У Львівській області судили військового, який менше ніж місяць перебував у СЗЧ — що вирішив суд.

суд армія мобілізація юрист СЗЧ
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
