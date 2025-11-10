Наказание за совершение СОЧ - что предусматривает закон в 2025 году

Осуществление СОЧ. Фото: из открытых источников/Getty Images

Количество случаев самовольного оставления части в армии растет, несмотря на то, что по закону за это можно попасть за решетку. На фоне разговоров о том, что всех не посадят, потому что нет мест, военнослужащие все же прибегают к нарушению закона.

Реально ли не получить сурового наказания и какие факторы влияют на решение суда, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

Наказание за СОЧ в 2025 году

Если военнослужащий самовольно оставил место службы, но через определенный промежуток времени добровольно вернулся, то такие действия формально содержат признаки преступления.

По словам юриста, оценка конкретных обстоятельств и степени вины имеет существенное значение для определения вида и меры наказания. Важно, чтобы за время отсутствия военнослужащий не совершил других преступлений и не повлек тяжких последствий.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Регулирует этот вопрос ст. 407 УК Украины. Согласно закону, совершение СОЧ без уважительных причин военнослужащим, который проходит службу по контракту или мобилизован, наказывается содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

В частях 2-4 этой статьи предусмотрена повышенная ответственность в зависимости от продолжительности отсутствия:

от 10 до 30 суток — до 3 лет;

более месяца — до 5 лет;

в военное время — от 5 до 10 лет лишения свободы.

"Однако вопрос об уголовной ответственности может решаться с учетом характера совершенного, мотивов, поведения лица после совершения деяния и добровольного возвращения", — добавляет юрист.

Смягчающие обстоятельства за совершение СОЧ

Если военнослужащий самостоятельно вернулся в часть до момента его розыска или до того, как было возбуждено уголовное дело, то его поступок будут оценивать с учетом следующих факторов:

отсутствие умысла на уклонение от службы;

кратковременность отсутствия (несколько суток);

добровольное возвращение и искреннее раскаяние;

положительная характеристика по месту службы;

отсутствие последствий для боевой готовности части.

"Также будет оценено поведение военнослужащего. Будет проверено, не употреблял ли он алкоголь или наркотики, не совершил ли других преступлений, находился ли вне части до 10 дней и вернулся ли самостоятельно до официального задержания. Также важно, искренне ли раскаялся и способствовал ли служебному расследованию", — отметила юрист.

Она добавила, что в некоторых случаях командир может инициировать дисциплинарное производство вместо уголовного, если отсутствие военнослужащего было непродолжительным (до 2-3 суток) и не имело умысла уклонения от службы.

