Документи для групи оповіщення ТЦК - що треба мати для проходження ВЛК

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото ukrainianwall.com

Якщо військовозобов’язаний громадянин проходить дообстеження у медичному закладі під час військово-лікарської комісії, його не повинні затримувати групи оповіщення ТЦК. Але він повинен мати при собі документи, які підтвердять факт додаткового обстеження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Дообстеження під час ВЛК

Під час військово-лікарської комісії не завжди можна встановити точний стан придатності громадянина до військової служби.

У таких випадках військовозобов’язаного можуть послати на дообстеження у відповідний медичний заклад.

До юристів звернувся громадянин, який проходить таке дообстеження. Він поцікавився, чи можуть у нього виникнути під час цього процесу непорозуміння із групами оповіщення ТЦК чи на блокпостах, і як йому довести, що він проходить додаткове обстеження саме для правильного висновку військово-лікарської комісії.

Які документи потрібно мати

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, які саме документи потрібно мати при собі, аби не мати проблем із групами оповіщення від територіального центру комплектування.

"Показуйте ті документи, які в Вас є, а саме: додаток 13 та направлення на дообстеження", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо проходити лікування під час військово-лікарської комісії.

Ми повідомляли про те, чи законним є переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої під час проходження ним ВЛК.