Документы для группы оповещения ТЦК - что нужно иметь для прохождения ВВК

Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото ukrainianwall.com

Если военнообязанный гражданин проходит дообследование в медицинском учреждении во время военно-врачебной комиссии, его не должны задерживать группы оповещения ТЦК. Но он должен иметь при себе документы, которые подтвердят факт дополнительного обследования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время военно-врачебной комиссии не всегда можно установить точное состояние пригодности гражданина к военной службе.

В таких случаях военнообязанного могут послать на дообследование в соответствующее медицинское учреждение.

К юристам обратился гражданин, который проходит такое дообследование. Он поинтересовался, могут ли у него возникнуть во время этого процесса недоразумения с группами оповещения ТЦК или на блокпостах, и как ему доказать, что он проходит дополнительное обследование именно для правильного заключения военно-врачебной комиссии.

Какие документы нужно иметь

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, объяснил, какие именно документы нужно иметь при себе, чтобы не иметь проблем с группами оповещения от территориального центра комплектования.

"Показывайте те документы, которые у Вас есть, а именно: приложение 13 и направление на дообследование", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли проходить лечение во время военно-врачебной комиссии.

Мы сообщали о том, законно ли перемещение военнослужащего из одной воинской части в другую во время прохождения им ВВК.