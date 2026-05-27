Як стати на облік у новому ТЦК: повний список документів

Громадяни у черзі в ТЦК.

Громадянин України, який перебуває на військовому обліку, має стати на облік в новому ТЦК, якщо змінює місце проживання. Для цього йому потрібно відвідати центр комплектування і надати пакет документів. Зокрема, військово-обліковий документ і документи, які підтверджують підставу для реєстрації за новою адресою.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік для громадян України

Громадяни України чоловічої статі й віком від 17 до 60 років мають перебувати на військовому обліку. Винятком є тільки ті чоловіки, яких за станом здоров’я виключили з обліку після рішення РВЛК.

Змінюючи місце проживання, громадянин має залишатися на військовому обліку. Для цього йому потрібно прийти у новий ТЦК за територіальністю і стати там на облік.

На цей крок законодавство відводить громадянам до семи календарних днів. Якщо це не зробити, громадянина визнають порушником військового обліку і почнуть застосовувати до нього різноманітні санкції.

Документи, потрібні для того, аби стати на облік

До юристів звернувся громадянин, який планує змінити місце проживання. Він поцікавився, які документи потрібно мати при собі для візиту до територіального центру комплектування.

Як пояснив юрист Владислав Дерій, перш за все потрібно написати заяву на ім’я керівника ТЦК з проханням взяти громадянина на військовий облік. Разом із заявою громадянин повинен мати документи, які ідентифікують його, тобто:

паспорт;

РНОКПП;

військово-обліковий документ.

Також потрібні документи, які підтверджують причину зміни місця проживання. Це, наприклад, довідка з місця роботи, а також документи, що підтверджують підставу для реєстрації за новою адресою:

договір оренди;

або документ про право власності на житло;

або довідка про місце проживання без реєстрації (видається в ОСББ чи в місцевій раді);

або згода власників житла;

або право власності на житло тощо.

У школах України будуть перевіряти наявність військово-облікових документів у хлопців, яким буде 17 років. Відповідний документ має бути у юнаків в "Резерв+" чи порталі "Дія", але за порушення військового обліку, ймовірно, штрафів не буде.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. Авторами документа є нардепи Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша.