Как стать на учет в новом ТЦК: полный список документов

Граждане в очереди в ТЦК. Фото: korosten.today

Гражданин Украины, который находится на воинском учете, должен стать на учет в новом ТЦК, если меняет место жительства. Для этого ему нужно посетить центр комплектования и предоставить пакет документов. В частности, военно-учетный документ и документы, которые подтверждают основание для регистрации по новому адресу.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет для граждан Украины

Граждане Украины мужского пола и в возрасте от 17 до 60 лет должны состоять на воинском учете. Исключением являются только те мужчины, которых по состоянию здоровья исключили с учета после решения ВВК.

Меняя место жительства, гражданин должен оставаться на воинском учете. Для этого ему нужно прийти в новый ТЦК по территориальности и стать там на учет.

На этот шаг законодательство отводит гражданам до семи календарных дней. Если это не сделать, гражданина признают нарушителем воинского учета и начнут применять к нему различные санкции.

Документы, необходимые для того, чтобы стать на учет

К юристам обратился гражданин, который планирует сменить место жительства. Он поинтересовался, какие документы нужно иметь при себе для визита в территориальный центр комплектования.

Как пояснил юрист Владислав Дерий, прежде всего нужно написать заявление на имя руководителя ТЦК с просьбой взять гражданина на воинский учет. Вместе с заявлением гражданин должен иметь документы, которые идентифицируют его, то есть:

паспорт;

РНУКПН;

военно-учетный документ.

Также нужны документы, подтверждающие причину изменения места жительства. Это, например, справка с места работы, а также документы, подтверждающие основание для регистрации по новому адресу:

договор аренды;

или документ о праве собственности на жилье;

или справка о месте проживания без регистрации (выдается в ОСМД или в местном совете);

или согласие собственников жилья;

или право собственности на жилье и тому подобное.

В школах Украины будут проверять наличие военно-учетных документов у ребят, которым будет 17 лет. Соответствующий документ должен быть у юношей в "Резерв+" или портале "Дія", но за нарушение воинского учета, вероятно, штрафов не будет.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о процедуре исключения с воинского учета женщин, взятых на такой учет с нарушением законодательства Украины. Авторами документа являются нардепы Дмитрий Разумков, Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая, Оксана Дмитриева и Дмитрий Микиша.