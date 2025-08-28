Військово-обліковий документ - терміни видачі ВОД

Один із видів військово-облікових документів. Фото: "РБК-Україна"

Територіальний центр комплектування має видати військовозобов’язаному громадянину військово-обліковий документ у менш ніж недільний термін. Який починає відраховуватися з моменту реєстрації заяви у ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Формальні вимоги до ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як швидко йому в територіальному центрі оформлять документ і який це буде документ.

Юрист Владислав Дерій у відповіді громадянину наголосив, що зараз усім видають паперовий військово-обліковий документ згідно постанови КМУ №559.

"Термін його видачі — 5 робочих днів після реєстрації заяви у ТЦК", — підкреслив Дерій.

Якою є ситуація на практиці

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, наголосив, що фактична ситуація дещо відрізняється від формальної сторони питання.

"Знаю про 10 календарних днів, а також про терміни у місяці. На жаль, тут все залежить від ТЦК", — зазначив Кирда.

Але, підтвердив він слова колеги, за чинним законодавством це має відбуватися протягом 5 робочих днів.

