Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Как быстро в ТЦК выдают ВУД

Как быстро в ТЦК выдают ВУД

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 00:30
Военно-учетный документ - сроки выдачи ВУД
Один из видов военно-учетных документов. Фото: "РБК-Україна"

Территориальный центр комплектования должен выдать военнообязанному гражданину военно-учетный документ в менее чем недельный срок. Который начинает отсчитываться с момента регистрации заявления в ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Формальные требования к ТЦК

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как быстро ему в территориальном центре оформят документ и какой это будет документ.

Юрист Владислав Дерий в ответе гражданину отметил, что сейчас всем выдают бумажный военно-учетный документ согласно постановлению КМУ №559.

"Срок его выдачи — 5 рабочих дней после регистрации заявления в ТЦК", — подчеркнул Дерий.

Какова ситуация на практике

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, отметил, что фактическая ситуация несколько отличается от формальной стороны вопроса.

"Знаю о 10 календарных днях, а также о сроках в месяце. К сожалению, здесь все зависит от ТЦК", — отметил Кирда.

Но, подтвердил он слова коллеги, по действующему законодательству это должно происходить в течение 5 рабочих дней.

Напомним, мы ранее писали о том, зачем призывникам нужен военно-учетный документ.

Добавим, мы сообщали о том, как украинцы смогут напечатать военно-учетный документ с QR-кодом.

военный билет ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации