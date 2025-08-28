Военно-учетный документ - сроки выдачи ВУД

Один из видов военно-учетных документов. Фото: "РБК-Україна"

Территориальный центр комплектования должен выдать военнообязанному гражданину военно-учетный документ в менее чем недельный срок. Который начинает отсчитываться с момента регистрации заявления в ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Формальные требования к ТЦК

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как быстро ему в территориальном центре оформят документ и какой это будет документ.

Юрист Владислав Дерий в ответе гражданину отметил, что сейчас всем выдают бумажный военно-учетный документ согласно постановлению КМУ №559.

"Срок его выдачи — 5 рабочих дней после регистрации заявления в ТЦК", — подчеркнул Дерий.

Какова ситуация на практике

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, отметил, что фактическая ситуация несколько отличается от формальной стороны вопроса.

"Знаю о 10 календарных днях, а также о сроках в месяце. К сожалению, здесь все зависит от ТЦК", — отметил Кирда.

Но, подтвердил он слова коллеги, по действующему законодательству это должно происходить в течение 5 рабочих дней.

