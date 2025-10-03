Відео
Як отримати військовий квиток не у своєму ТЦК

Як отримати військовий квиток не у своєму ТЦК

Дата публікації: 3 жовтня 2025 00:30
Як отримати ВОД у чужому ТЦК - коли це можливо
Військово-обліковий документ громадянина України. Фото: Depositphotos

Військовозобов’язаний громадянин може отримати військово-обліковий документ не у своєму ТЦК, а за місцем фактичного проживання. Але спочатку треба виконати необхідну формальність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Спочатку — стати на облік

Військовий квиток є основним документом військовозобов’язаного громадянина України.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати військово-обліковий документ не у своєму ТЦК, де він перебуває на обліку, а за місцем фактичного проживання.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що у формально чужому ТЦК отримати військовий квиток неможливо.

"Щоб отримати військовий квиток за тимчасовим місцем проживання, то Вам спочатку потрібно стати на військовий облік в місцевий ТЦК", — наголосив юрист.

Яку заяву треба подати в ТЦК

Юрист пояснив, як це зробити у нинішній ситуації.

"Для цього Вам потрібно подати ТЦК письмову заяву про взяття на військовий облік, заяву про оформлення паперового ВОД (за необхідності) та документи, які підтверджують зміну місця проживання — довідка про реєстрацію ВПО, або договір оренди, або документ про право власності на житло, або довідка про місцепроживання без реєстрації (видається в ОСББ чи в місцевій раді)", — зазначив Дерій.

Втім, додав він, деякі ТЦК беруть на військовий облік без зайвих питань.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відновити втрачений військовий квиток.

Додамо, ми повідомляли про те, чи загрожує  військовозобов’язаним штраф за старий військовий квиток.

Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
