Как получить ВУД в чужом ТЦК - когда это возможно

Как получить военный билет не в своем ТЦК
Военнообязанный гражданин может получить военно-учетный документ не в своем ТЦК, а по месту фактического проживания. Но сначала надо выполнить необходимую формальность.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Сначала — стать на учет
Военный билет является основным документом военнообязанного гражданина Украины.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить военно-учетный документ не в своем ТЦК, где он состоит на учете, а по месту фактического проживания.
Юрист Владислав Дерий объяснил, что в формально чужом ТЦК получить военный билет невозможно.
"Чтобы получить военный билет по временному месту жительства, то Вам сначала нужно стать на воинский учет в местный ТЦК", — отметил юрист.
Какое заявление надо подать в ТЦК
Юрист объяснил, как это сделать в нынешней ситуации.
"Для этого Вам нужно подать ТЦК письменное заявление о постановке на воинский учет, заявление об оформлении бумажного ВУД (при необходимости) и документы, подтверждающие смену места жительства — справка о регистрации ВПЛ, или договор аренды, или документ о праве собственности на жилье, или справка о месте проживания без регистрации (выдается в ОСМД или в местном совете)", — отметил Дерий.
Впрочем, добавил он, некоторые ТЦК берут на воинский учет без лишних вопросов.
Напомним, мы ранее писали о том, как восстановить утраченный военный билет.
Добавим, мы сообщали о том, грозит ли военнообязанным штраф за старый военный билет.
Читайте Новини.LIVE!