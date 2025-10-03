Как получить ВУД в чужом ТЦК - когда это возможно

Военно-учетный документ гражданина Украины. Фото: Depositphotos

Военнообязанный гражданин может получить военно-учетный документ не в своем ТЦК, а по месту фактического проживания. Но сначала надо выполнить необходимую формальность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Сначала — стать на учет

Военный билет является основным документом военнообязанного гражданина Украины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить военно-учетный документ не в своем ТЦК, где он состоит на учете, а по месту фактического проживания.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что в формально чужом ТЦК получить военный билет невозможно.

"Чтобы получить военный билет по временному месту жительства, то Вам сначала нужно стать на воинский учет в местный ТЦК", — отметил юрист.

Какое заявление надо подать в ТЦК

Юрист объяснил, как это сделать в нынешней ситуации.

"Для этого Вам нужно подать ТЦК письменное заявление о постановке на воинский учет, заявление об оформлении бумажного ВУД (при необходимости) и документы, подтверждающие смену места жительства — справка о регистрации ВПЛ, или договор аренды, или документ о праве собственности на жилье, или справка о месте проживания без регистрации (выдается в ОСМД или в местном совете)", — отметил Дерий.

Впрочем, добавил он, некоторые ТЦК берут на воинский учет без лишних вопросов.

