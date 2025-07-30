Довідка про пройдену ВЛК - як отримати довідку в ТЦК

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Якщо громадянину не видали довідку після завершення військово-лікарської комісії, він може звернутися до ТЦК і за письмовою заявою отримає копію цього документу. На це територіальному центру комплектування відводиться не більше одного дня.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Візит до ТЦК за довідкою

До юристів звернувся громадянин, якому не видали довідку про проходження і результати військово-лікарської комісії.

Чоловік поцікавився, що йому потрібно зробити, щоб отримати цю довідку.

"Вам потрібно особисто прибути до ТЦК або закладу охорони здоров'я та подати письмову заяву про видачу паперової довідки ВЛК", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Терміни видачі довідки

Також Дерій наголосив, що довідку, точніше, копію довідки мають надати громадянину у ТЦК у найкоротші строки.

"Паперова копія документа з постановою ВЛК видається особі, що пройшла медичний огляд, за її запитом в день звернення після закінчення медичного огляду у закладі охорони здоров’я, де проводився медичний огляд ВЛК, або у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку", — зазначив юрист.

Він додав, що це стосується лише постанови ВЛК, яка не потребує затвердження штатною військово-лікарською комісією.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме можна оскаржити рішення ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу дається на оформлення довідки ВЛК.