Справка о пройденной ВВК - как получить справку в ТЦК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Если гражданину не выдали справку после завершения военно-врачебной комиссии, он может обратиться в ТЦК и по письменному заявлению получит копию этого документа. На это территориальному центру комплектования отводится не более одного дня.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Визит в ТЦК за справкой

К юристам обратился гражданин, которому не выдали справку о прохождении и результатах военно-врачебной комиссии.

Мужчина поинтересовался, что ему нужно сделать, чтобы получить эту справку.

"Вам нужно лично прибыть в ТЦК или учреждения здравоохранения и подать письменное заявление о выдаче бумажной справки ВВК", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Сроки выдачи справки

Также Дерий отметил, что справку, точнее, копию справки должны предоставить гражданину в ТЦК в кратчайшие сроки.

"Бумажная копия документа с постановлением ВВК выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр, по его запросу в день обращения после окончания медицинского осмотра в учреждении здравоохранения, где проводился медицинский осмотр ВВК, или в ТЦК и СП по месту пребывания на учете", — отметил юрист.

Он добавил, что это касается только постановления ВВК, которое не требует утверждения штатной военно-врачебной комиссией.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно можно обжаловать решение ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени дается на оформление справки ВВК.