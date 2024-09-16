Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном для військовослужбовців — пояснення ТЦК arrow

Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном для військовослужбовців — пояснення ТЦК

16 вересня 2024 11:22
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Чи можуть військовослужбовці поїхати у відпустку за кордон — пояснення ТЦК
Прикордонниця перевіряє документи чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Донецький обласний територіальний центр комплектування пояснив, що військовослужбовці можуть поїхати у відпустку за кордон. Для цього потрібна низка документів, зокрема, рапорт, де військовий повинен обґрунтувати належним вид і тривалість відпустки.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.  

Читайте також:

Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном

За даними ТЦК, зараз в Україні практикують надання дозволу військовослужбовцям виїзду за кордон під час відпустки. Однак відповідних змін до правил перетину державного кордону внесено не було.

Для того, щоб отримати дозвіл на відпустку за кордоном, військовий повинен написати рапорт, де зазначить вид і тривалість відпустки, місце проведення та пункт пропуску, через який він планує виїжджати за кордон.

Крім цього, такий військовослужбовець повинен стати на облік у військовій службі правопорядку ЗСУ.

Водночас там наголосили, що рішення щодо надання можливості провести відпустку за кордоном, приймається в кожному випадку індивідуально.

Також для такої відпустки військовослужбовцю потрібні:

  • закордонний паспорт;
  • військовий квиток;
  • відпускний квиток, у якому буде зазначена інформація щодо відпустки за кордоном;
  • витяг із наказу, де буде зазначено місце проведення відпустки та інформація щодо наявності дозволу для виїзду за кордон.

Також важливі новини дня по темі:

кордон відпустка ТЦК та СП військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:27 Підвищення військового збору до 5% — Раді рекомендують ухвалити ініціативу

12:25 У Раді схвалили підвищення податків в Україні — які зміни очікувати

12:22 У "Дії" з'явилися сертифікати на грант для навчання — хто може отримати

12:16 На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці — деталі ОВА

12:15 Талановитим голкіпером збірної України цікавляться три клуби з Англії

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

12:14 Хитрий план — в Одесі посадовець коледжу допомагав косити від мобілізації

12:10 Бюджетний рецепт овочевої запіканки з баклажанами — хіт осені

11:41 Не зволікайте з виїздом — затори на трасі Одеса-Рені

11:39 Камала Гарріс прокоментувала замах на свого опонента Дональда Трампа

11:36 Погане самопочуття відчують усі — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:27 Підвищення військового збору до 5% — Раді рекомендують ухвалити ініціативу

12:25 У Раді схвалили підвищення податків в Україні — які зміни очікувати

12:22 У "Дії" з'явилися сертифікати на грант для навчання — хто може отримати

12:16 На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці — деталі ОВА

12:15 Талановитим голкіпером збірної України цікавляться три клуби з Англії

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

12:14 Хитрий план — в Одесі посадовець коледжу допомагав косити від мобілізації

12:10 Бюджетний рецепт овочевої запіканки з баклажанами — хіт осені

11:41 Не зволікайте з виїздом — затори на трасі Одеса-Рені

11:39 Камала Гарріс прокоментувала замах на свого опонента Дональда Трампа

11:36 Погане самопочуття відчують усі — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку