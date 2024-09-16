Чи можуть військовослужбовці поїхати у відпустку за кордон — пояснення ТЦК

Прикордонниця перевіряє документи чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Донецький обласний територіальний центр комплектування пояснив, що військовослужбовці можуть поїхати у відпустку за кордон. Для цього потрібна низка документів, зокрема, рапорт, де військовий повинен обґрунтувати належним вид і тривалість відпустки.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном

За даними ТЦК, зараз в Україні практикують надання дозволу військовослужбовцям виїзду за кордон під час відпустки. Однак відповідних змін до правил перетину державного кордону внесено не було.

Для того, щоб отримати дозвіл на відпустку за кордоном, військовий повинен написати рапорт, де зазначить вид і тривалість відпустки, місце проведення та пункт пропуску, через який він планує виїжджати за кордон.

Крім цього, такий військовослужбовець повинен стати на облік у військовій службі правопорядку ЗСУ.

Водночас там наголосили, що рішення щодо надання можливості провести відпустку за кордоном, приймається в кожному випадку індивідуально.

Також для такої відпустки військовослужбовцю потрібні: