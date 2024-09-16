Могут ли военнослужащие уехать в отпуск за границу — объяснение ТЦК

Пограничница проверяет документы мужчины на границе. Фото: ГПСУ

Донецкий областной территориальный центр комплектования пояснил, что военнослужащие могут уехать в отпуск за границу. Для этого нужен ряд документов, в частности рапорт, где военный должен обосновать надлежащим вид и продолжительность отпуска.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Как получить разрешение на отпуск за границей

По данным ТЦК, сейчас в Украине практикуют предоставление разрешения военнослужащим выезда за границу во время отпуска. Однако соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы внесены не были.

Чтобы получить разрешение на отпуск за границей, военный должен написать рапорт, где укажет вид и продолжительность отпуска, место проведения и пункт пропуска, через который он планирует выезжать за границу.

Кроме того, такой военнослужащий должен стать на учет в военной службе правопорядка ВСУ.

В то же время там подчеркнули, что решение о предоставлении возможности провести отпуск за границей принимается в каждом случае индивидуально.

Также для такого отпуска военнослужащему нужны: