Могут ли военнослужащие уехать в отпуск за границу — объяснение ТЦК

Как получить разрешение на отпуск за границей для военнослужащих — объяснение ТЦК
Донецкий областной территориальный центр комплектования пояснил, что военнослужащие могут уехать в отпуск за границу. Для этого нужен ряд документов, в частности рапорт, где военный должен обосновать надлежащим вид и продолжительность отпуска.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Как получить разрешение на отпуск за границей
По данным ТЦК, сейчас в Украине практикуют предоставление разрешения военнослужащим выезда за границу во время отпуска. Однако соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы внесены не были.
Чтобы получить разрешение на отпуск за границей, военный должен написать рапорт, где укажет вид и продолжительность отпуска, место проведения и пункт пропуска, через который он планирует выезжать за границу.
Кроме того, такой военнослужащий должен стать на учет в военной службе правопорядка ВСУ.
В то же время там подчеркнули, что решение о предоставлении возможности провести отпуск за границей принимается в каждом случае индивидуально.
Также для такого отпуска военнослужащему нужны:
- загранпаспорт;
- военный билет;
- отпускной билет, в котором будет указана информация об отпуске за границей;
- выписка из приказа, где будет указано место проведения отпуска и информация о наличии разрешения для выезда за границу.
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