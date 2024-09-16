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Как получить разрешение на отпуск за границей для военнослужащих — объяснение ТЦК

16 сентября 2024 11:22
Василий Горенко - Редактор
Могут ли военнослужащие уехать в отпуск за границу — объяснение ТЦК
Пограничница проверяет документы мужчины на границе. Фото: ГПСУ
Василий Горенко - Редактор

Донецкий областной территориальный центр комплектования пояснил, что военнослужащие могут уехать в отпуск за границу. Для этого нужен ряд документов, в частности рапорт, где военный должен обосновать надлежащим вид и продолжительность отпуска. 

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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По данным ТЦК, сейчас в Украине практикуют предоставление разрешения военнослужащим выезда за границу во время отпуска. Однако соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы внесены не были.

Чтобы получить разрешение на отпуск за границей, военный должен написать рапорт, где укажет вид и продолжительность отпуска, место проведения и пункт пропуска, через который он планирует выезжать за границу.

Кроме того, такой военнослужащий должен стать на учет в военной службе правопорядка ВСУ.

В то же время там подчеркнули, что решение о предоставлении возможности провести отпуск за границей принимается в каждом случае индивидуально.

Также для такого отпуска военнослужащему нужны:

  • загранпаспорт;
  • военный билет;
  • отпускной билет, в котором будет указана информация об отпуске за границей;
  • выписка из приказа, где будет указано место проведения отпуска и информация о наличии разрешения для выезда за границу.

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