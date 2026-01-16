Михайло Федоров взяв в роботу покращення призову — Свериденко зробила заяву

Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Міністр оборони Михайло Федоров розпочав роботу над покращенням ситуації навколо військового призову. Зокрема, це стосується роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) та підвищенням мотивації бійців.

Про це заявила прем'єр-міністрека України Юлія Свириденко під час пленарного засідання Верховної Ради в п'ятницю, 16 січня.

Свириденко назвала один із головних напрямків роботи Федорова

Прем'єр-міністерка заявила, що ситуація навколо ТЦК перебуває в полі зору міністра оборони. Водночас Свириденко наголосила, що знайти швидке й просте рішення в умовах повномасштабного вторгнення складно.

"Перед Михайлом Федоровим, як міністром оборони, стоїть задача підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів. Він взяв це в роботу. І ми розуміємо, який негативний ефект (ситуація з ТЦК — ред.) це має на призов, але це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення", — заявила Свириденко.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський поставив ключові цілі перед Михайлом Федоровим на новій посаді.

Крім того, глава Міноборони окреслив свої пріорітети в роботі.